Le parole di Danilo a Dazn:QUANTO FA MALE - "Molto, abbiamo preparato la partita per andare in finale. Un ambiente difficile, ragazzi bravi a giocare con personalità e voglia. Ci sono dettagli che con più esperienza contano molto, loro più bravi sotto porta e questo alla fine conta".COME CRESCERE - "Ci sono giocatori anche di esperienza che devono prima prendere la responsabilità. Abbiamo giocato tante partite internazionali, la responsabilità è prima nostra. I giovani devono imparare ma vanno sostenuti da noi perché sono il futuro".DELUSIONE - "Fa male, è triste, sappiamo i tifosi sono delusi, ci abbiamo provato fino alla fine. Farà male ma dobbiamo riprendere in campionato, c'è l'obiettivo secondo posto, una stagione diversa e siamo stati bravi a tenere il focus sul campo e non é scontato".