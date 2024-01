Danilo parla dopo Salernitana-Juve a DAZN

, subito dopo Salernitana-Juve, ha parlato così a DAZN."Ho fatto tanti anni da terzino di spinta, qualcosa ce l'ho ancora"."Volevo fare i complimenti anche alla Juve Women che hanno vinto la Supercoppa. La vittoria di stasera è importante, sapevamo che sarebbe stata diversa dallo Stadium. L'atteggiamento doveva essere propositivo, di concentrazione, stare dentro la partita. Abbiamo fatto bene"."Ha ragione Allegri? Prima cosa che devo dire: mea culpa, da quando sono rientrato dall'infortunio sto facendo fatica a trovare la mia condizione migliore. La squadra mi dà supporto, aiuto, per fortuna e andiamo avanti. Dobbiamo avere paura di prendere gol. Dobbiamo guardare quello che abbiamo fatto bene, abbiamo avuto pazienza nel girare la palla, non era scontato. Tre punti importanti""Contentissimo per lui, risultato del lavoro che fa da mesi. Quando non segnava la gente diceva: ma dov'è? Lui lavorava, cercava di migliorare, stava zitto. Ora fa gol, è sereno, fa il lavoro che gli chiede mister e squadra. Consapevoli che questo non basta, abbiamo ancora tanta strada"."Il mister ha detto qualcosa di molto importante. La ricostruzione: non si fa così da poco tempo, ci vogliono mesi, anni per ricostruire una mentalità vincente, importante. Ora le cose andranno un po' meglio, i ragazzi avranno più fiducia. Ed è importante. Avere gente come Rugani, Nicolussi: giocano poco, stanno sempre negli allenamenti, positivi negli spogliatoi. Quando giocano fanno lo stesso lavoro di chi gioca di più. Ci fa piacere. Questa è stata la forza della Juve. Non sono stato nel periodo vincente della Juve, come Barzagli, Chiellini, Buffon, che ammiro tanto. Stiamo riprovando questo con ambizione, umiltà, piedi per terra. Abbiamo l'ambizione di raggiungere grandi cose"."Noi guardiamo a noi stessi. L'Inter è una squadra forte, magari più esperta, ma facciamo il nostro percorso, sogniamo qualcosa di importante, andare a vedere qualcosa lassù magari ci porta a vincere. Abbiamo il sogno di andare avanti, sognando di fare qualcosa di importante".