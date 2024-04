Le parole di Danilo a Dazn:C'era tristezza, non delusione. Primo tempo così, non siamo stati in grado di capire la partita, vincere dei duelli e lo sappiamo e così ci rendiamo la vita difficile.- Non è un motivo di reparto, abbiamo perso palloni che di solito no perdiamo e poi difficile controllare le ripartenze.- Ogni partita ha la sua storia, oggi primo tempo non abbiamo lottato, non abbiamo capito cosa c'era da fare e basta. Dobbiamo chiudere questo capitolo, martedì possiamo andare in finale di Coppa Italia, sarà dura ma ci proviamo.Arrabbiare no, sono errori che in questa stagione con la Juventus è successo spesso. Ci sono mille immagini, non ci fischiano un rigore così cosa posso dire.MOTIVI - Non è così facile essere lineari, i grandi campioni sono quelli che hanno linearità. Siamo una squadra con tanti giovani, tanti calciatori che sono arrivati alla Juve quest'anno, poi gente come me che non sto facendo una stagione come al solito, Adrien sta avendo difficoltà e lo sa. un po' di cose che non hanno girato bene in questa seconda parte di stagione.ALLEGRI - I confronti con il mister ci sono durante tutta la stagione, normale che andiamo a cercare delle scuse, degli alibi. Il feeling c'è, il mister è il nostro vero leader e stiamo insieme fino alla fine