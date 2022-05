Prosegue la lunga rassegna di saluti e belle parole che compagni ed ex compagni stanno riservando a Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Tocca ora a Danilo, uno dei senatori della squadra, che ha scritto queste belle parole nei confronti di Chiellini - pubblicate su Instagram: "Capitano… Quando sono arrivato alla Juventus tu avevi subito un grave infortunio e io, non conoscendoti come ti conosco oggi, ho pensato che non avresti avuto la forza di continuare. Al contrario, hai lottato, hai fatto di tutto, ti sei rialzato e sei stato in grado di guidarci ancora per molto tempo.

Grazie di tutto, è stato un onore imparare da te ogni giorno, la tua professionalità, la tua saggezza e soprattutto la tua forza di lottare per la Juventus.

Un abbraccio e un in bocca al lupo per quello che verrà, ma soprattutto non stare troppo tempo lontano da casa!".