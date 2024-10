Daniele Rugani torna alla Juventus? La risposta

Davide, agente di Daniele, ha parlato ai microfoni di TMW della situazione legata al suo assistito ora all'Ajax. Le sue parole:"Normale pensare che uno come lui, che è stato per anni una certezza in bianconero nel momento del bisogno, possa tornare. In questo momento non so, credo che la Juve stia così ma non credo che intervenga ora con qualche svincolato. E poi a gennaio vedranno. La Juve in questo momento non può andare a cambiare un giocatore senza incassare, la situazione è questa. Da quello che ho sentito Motta vede Cabal più centrale che esterno, quindi reinserendo anche in parte Danilo fino a gennaio puoi arrivarci e capire se poi basta anche così. Per me Daniele rimane all’Ajax fino a giugno".