Daniele Rugani può giocare il Mondiale per Club con la Juventus?

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Mondiale per Club: Juventus e la finestra di mercato

La Juventus è una delle 32 squadre che parteciperanno alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025. Insieme all’Inter, è l’unica rappresentante italiana nel prestigioso torneo internazionale.I bianconeri, guidati da Igor Tudor, sono stati inseriti nel Gruppo G con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain. Le prime due classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Perché Rugani può giocare il Mondiale per Club

Per agevolare le squadre partecipanti, la FIFA ha aperto una finestra di mercato straordinaria dall’1 al 10 giugno, durante la quale sarà possibile tesserare nuovi giocatori. Inoltre, tra il 27 giugno e il 3 luglio, i club potranno effettuare modifiche alla lista dei convocati, sostituendo o aggiungendo elementi alla rosa. Tra questi, i calciatori che rientrano alla base dai prestiti e tra questi, Daniele Rugani.Tra i nomi che potrebbero rientrare in rosa c’è Daniele Rugani, di ritorno dal prestito all’Ajax. Una volta rientrato a Torino e terminato il suo prestito, il calciatore può essere inserito nella rosa per il Mondiale per Club. Il difensore classe 1994, fuori dai piani di Thiago Motta, ha vissuto una stagione positiva in Olanda. Con la maglia dell’Ajax, Rugani ha collezionato 26 presenze complessive e 1 gol in Coppa d’Olanda. Il club di Amsterdam ha coperto interamente l’ingaggio da 3 milioni di euro più bonus.