si è presentato ai tifosi dell'parlando ai canali ufficiali del suo nuovo club.- "Quando ho sentito parlare dell'Ajax ho pensato subito alla gloriosa storia del club. Adoro Amsterdam, perché ci sono stato qualche volta. Quando l'Ajax ha mostrato interesse per me ero molto emozionato, so che tutti conoscono la sua storia, i giocatori che hanno giocato qui e i giovani. Farioli? Credo che abbia giocato un ruolo importante nella mia scelta. Mi conosce e parlare con lui mi ha dato più fiducia sul mio futuro. Questo è stato molto importante per me".- "Contatterò Matthijs. È una grande persona. Avevamo un bel legame alla Juventus. È un bravo ragazzo e un giocatore forte. Anche senza aver parlato con lui, ero sicuro di voler essere qui. Ho parlato con Milik di questo club e mi ha raccontato cose meravigliose".- "Sarà una stagione di cambiamenti. Voglio aiutare la società, i ragazzi e l'allenatore con la mia esperienza. Voglio dare tutto quello che ho per questa società. Posso giocare nel cuore della difesa. Ho giocato due anni al centrosinistra, ma l'anno scorso cambiavo ogni volta. Per me vanno bene entrambi".