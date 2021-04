Daniela Ferolla ieri pomeriggio ha seguito in studio per "Quelli che il calcio", la popolare trasmissione di Rai2, il match fra Juventus e Genoa. L'ex Miss Italia, volto noto della rete ammiraglia in qualità di conduttrice di "Linea Verde Life", è infatti una tifosa bianconera. "Al pallone mi lega un ricordo speciale; lo sapevate che giocavo in una squadra di calcio mista con i miei amici?" ha raccontato la Ferolla su Instagram poco prima di andare in onda. Non c'è che dire: la sua presenza ha portato decisamente fortuna ai ragazzi di Pirlo.



