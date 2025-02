Daniel Fonseca, ore di terrore: rapito il figlio in Messico

Getty Images



La ricostruzione del sequestro

Sono state ore di paura per, ex attaccante di Cagliari, Napoli, Roma e Juventus, che ha concluso la carriera al Como nei primi anni 2000. Oggi procuratore sportivo, l'uruguaiano ha vissuto attimi di angoscia dopo il rapimento del figlio Nicolas, centrocampista del León, in Messico.L'episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì 27 febbraio, mentre il giovane calciatore si stava dirigendo al centro di allenamento nella zona de La Esmeralda.Secondo quanto riportato dai media locali, Nicolas Fonseca è stato bloccato da un furgone con a bordo alcuni malviventi mentre percorreva la strada León-Lagos, nello stato di Jalisco. Appresa la notizia, il club ha immediatamente sospeso l’allenamento e allertato le autorità.



Chi è Nicolas Fonseca?

I rapitori hanno sequestrato il giocatore, abbandonando la sua BMW a pochi chilometri di distanza, e lo hanno trasportato con la forza su un altro veicolo, conducendolo a circa 25 km dal luogo dell’agguato. Dopo un paio d’ore di tensione, il centrocampista è stato rilasciato senza apparenti conseguenze fisiche, ma profondamente scosso per quanto accaduto.Arrivato al León poche settimane prima del rapimento, Nicolas Fonseca è nato a Napoli durante il periodo in cui il padre giocava nella Juventus. Cresciuto nei settori giovanili di Milan e Novara, ha disputato due stagioni in Serie C con i biancoblù tra il 2018 e il 2020. Successivamente ha vestito le maglie di River Plate Montevideo e Montevideo Wanderers prima di approdare in Argentina al River Plate.Il León lo ha acquistato per circa 2 milioni di euro e, nel sistema di gioco di Eduardo Berizzo, ricopre il ruolo di mediano davanti alla difesa nel 4-2-3-1.