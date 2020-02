Dani Aleves vittima di un furto. Secondo quanto riportato da Tv Record e Globoesporte, il fatto è accaduto a San Paolo, nel quartiere Pinheiros. Alcuni malviventi, dopo aver individuato la macchina dell’esterno ex Juventus e Barcellona, hanno minacciato i guardiani del parcheggio, fatto irruzione e rubato la macchina del brasiliano. Non trovandosi sul luogo, Dani Alves ha subito denunciato il fatto alla polizia non appena appresa la notizia. Una disavventura capitata in una settimana densa a livello sportivo, infatti il terzino del San Paolo si sta preparando per il derby contro il Corinthians in programma il 15 febbraio.