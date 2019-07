Come riportato dal giornale inglese The Sun, il futuro di Dani Alves guarda sempre più alla Premier League. Il City di Guardiola ha fatto i suoi sondaggi, ma la squadra che sembra aver fatto i passi più concreti per l'esterno brasiliano sembra essere l'Arsenal. Un altro ex Juve, dopo Lichtsteiner, potrebbe diventare il padrone della corsia destra dei Gunners.