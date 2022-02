Tra poco piu di due ore la Juve sarà impegnata nella gara dei quarti di finale della Coppa Italia, dove a farle visita ci sarà il Sassuolo di Dionisi. La vincentre dovrò poi vedersela in semifinale contro quella che trionferà tra Atalanta e Fiorentina che, stanno giocando proprio in questi istanti. Quella di oggi però è anche una data particolare per tutto il mondo dello sport perche si celebra infatti la 'Giornata dell'atleta'. A celebrarla è stato anche l'ex bianconero Dani Alves che, ha pubblicato un post sul suo account social, in cui ha scritto: 'Buona festa dell'atleta professionista a tutti, siate costanti e disciplinati nella vostra missione'.