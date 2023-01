Per l'ex difensore di Barcellona, Siviglia, Juventus e del Brasile è stato aperto un procedimento “per un presunto reato di violenza sessuale a seguito della denuncia presentata da una donna per fatti presumibilmente accaduti in una discoteca di Barcellona il mese scorso”. Un fatto confermato dal portavoce del tribunale ha confermato all’agenzia Reuters. Un portavoce di Alves ha spiegato che il giocatore “nega con veemenza” tutte le accuse.