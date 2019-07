Dani Alves, ex terzino destro della Juventus, al momento svincolato dopo l'addio al Paris Saint-Germain dello scorso 1 luglio, ha parlato del proprio futuro a margine della conquista della Copa America con la maglia del Brasile: "Ho avuto un anno molto, molto, molto brutto, ho dovuto superare situazioni molto difficili, ma quando sei ostinato e hai rispetto per la tua professione alla fine gli obiettivi li raggiungi, sono molto soddisfatto. Ora la Coppa è finita e io non ho un club, sono disoccupato! Vediamo se qualcuno mi dà un lavoro, sono aperto alle offerte, se MARCA vuole farmi un’offerta... non direi di no!". Su di lui c'è anche il forte interesse dell'Inter di Antonio Conte.