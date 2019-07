Una sola stagione, ma ​è bastata. Tanto ​è stato il tempo che ​è servito a Dani Alves per lasciare a Torino un pezzetto di cuore. Così, in questa estate da disoccupato - ma anche da campione del Sudamerica con il Brasile - il terzino destro si ​è offerto alla Juventus, come riportato da RMC. Il clamoroso ritorno potrebbe concretizzarsi, anche se l'Arsenal vorrebbe inserirsi per strappare ai bianconeri il brasiliano: sulla destra, al momento, Sarri aspetta di capire le sorti di Cancelo prima di cercare un'alternativa. Juve, ma non solo, perch​é nell'estate nostalgica di Dani Alves c'​​è anche il sogno Barcellona: a proposito di ritorni...