La posizione disi aggrava. Il brasiliano è in carcere provvisorio dal 20 gennaio per il presunto stupro di una ragazza di 23 anni in una discoteca di Barcellona. Il brasiliano si sia sempre difeso ma, messo alle strette, ha ribadito dianche se lei gli aveva praticato una fellatio.Le perizie forensi fornite alla Corte d'esame numero 15 di Barcellona inchiodano il calciatore dato cheL'Istituto Nazionale di Tossicologia e Scienze Forensi ha potuto effettuare questi test e trovare le prove dello stupro grazie alla rapida applicazione del protocollo contro i casi di violenza sessuale da parte della discoteca. Al momento, sia la Procura che la procura privata, che rappresenta la presunta vittima, si oppongono alla scarcerazione del calciatore, ritenendo che sussistano ancora il rischio di fuga e "razionali indizi di criminalità". A riferirlo è Calciomercato.com