Yo como especialista em moda digo que és; Inolvidable! https://t.co/CNY8GRAhVw — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) June 27, 2020

, ex giocatore della Juventus e del Barcellona, ha risposto allo stravagante look che Cristiano Ronaldo ha esibito oggi su Instagram . Un completo alquanto bizzarro, che ha inevitabilmente fatto il giro del web, tra prese in giro e apprezzamenti di vario genere. E tra le prese in giro, c'è senz'altro quella del laterale brasiliano, che ha voluto commentare un post che riprendeva l'immagine di CR7: "Io dico che come esperto di moda è ok: Indimenticabile!" aggiunge con un sorriso Dani Alves, su Twitter.