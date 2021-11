Dani Alves è tornato ufficialmente al Barcellona. A 38 anni, reduce dall'Olimpiade vinta col Brasile e un'esperienza in patria nel San Paolo, il giocatore più titolato al mondo rientra là dove è diventato un grandissimo. E da dove però era andato via nel 2016 per venire alla Juventus.e ha lungamente giustificato la sua scelta descrivendo alcune situazioni difficili che si erano creato in seno alla società.