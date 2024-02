L'avvocato di, Ines Guardiola, che questa mattina è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere dopo la denuncia per stupro, ha parlato all'uscita dal tribunale ai media spagnoli. Queste le sue parole:"Tutto quello che posso dire in questo momento è che faremo appello contro la sentenza e continuo a credere nell’innocenza del signor Alves. Lui sta bene. È evidente che quattro anni e mezzo di carcere siano meglio di nove o dodici anni ma devo ancora leggere tutta la sentenza. In ogni caso faremo appello".