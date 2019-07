Dove andrà Dani Alves? Lui ancora sembra non saperlo. L'ex terzino della Juventus è ancora senza contratto dopo la fine del rapporto con il Psg e nelle scorse settimane è stato avvicinato a Juve, Inter e Manchester United. Contatti non proficui, sembra, perché il brasiliano su Instagram ha scritto: "In cerca di lavoro, dove posso inserire il mio curriculum? Qualcuno mi faccia sapere se ha tempo di leggerlo!!".​ La Juve è tornata dunque sul brasiliano, ma occhio all'Arsenal: la sfida per il brasiliano, stando a quanto raccontano dal Brasile, può essere proprio tra bianconeri e Gunners. Con gli inglesi leggermente favoriti, poiché la Juve deve prima cedere Cancelo.