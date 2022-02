Conclusa la sessione invernale del mercato, ora le squadre possono finalmente concentrarsi sulla ripresa del campionato, con le coppe europee che sono sulla sfondo. Febbraio è infatti il mese che presenterà le prime gare di Champions League e dell'Europa League, con la Juve di Max Allegri che dovrà vedersela contro gli spagnoli del Villareal. Molto peggio è andata invece all'Inter di Simone Inzaghi che, sul loro cammino troveranno il Liverpool di Jurgen Klopp. Si può dire lo stesso per quanto riguarda il Napoli di Spalletti, sfortunato nel pescare il Barcellona che si è in totale fase di rinnovazione ma resta pur sempre il Barcellona. Proprio su questo scontro, in questi minuti sta circolando una notizia che sorride alla squadra partenopea, ovvero l'esclusione dalla lista UEFA di Dani Alves. La motivazione sta nel fatto che si possono iscirvere solamente 3 nuovi tesserati e questi posti sono stati già occupati da Ferran Torres, Adama Traorè e Aubameyang.