Intervenuto ai microfoni di Rac1, l'ex terzino della Juventus Dani Alves, che oggi a cambiato ruolo giocando nel centrocampo del San Paolo del quale è anche capitano, ha raccontato il suo arrivo in Italia: "Sono andato alla Juve per dimostrare che potevo giocare ancora ad alti livelli. Il Barcellona aveva bisogno di me ma non hanno avuto le p**** di ammettere che si erano sbagliati. Se mi avessero trattano come credevo di meritare, ora starei giocando ancora nel Barça, perché che è il club che amo".