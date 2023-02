Ai microfoni di AS Casagrande, ex attaccante delha parlato del caso Dani Alves. Le sue parole:"In Brasile la gente è schifata da questa situazioni e parla dell’arroganza dei giocatori, che pensano di poter fare qualsiasi cosa. Credono di essere al di sopra del bene e del male. Penso che intorno a loro si crei un’immagine di potere e che abbiano la sensazione che non accadrà loro nulla. Si sentono superiori alle donne e credono di poter invadere lo spazio altrui perché sono famosi e hanno molti soldi. Dani Alves e Robinho sono arroganti e pensano di poter fare tutto senza conseguenze".