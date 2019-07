Dani Alves, dopo aver vinto la Copa America, ha raggiunto il trofeo numero quaranta della sua carriera. Un numero pazzesco, che lo proietta sempre più al primo posto tra i giocatori più vincenti di sempre. Intanto, con la querelle Neymar che tiene banco sul mercato, Dani fa il suo punto sulla questione Barcellona. E il paragone si consuma con la Juve. "Sono squadre che giocano per Messi e per Cristiano. La squadra adesso deve giocare pure per Neymar. Differenze? Sì, ce ne sono. Sono giocatori diversi, e più la squadra gioca per loro, più rispondono. Non è una questione di egoismo. Con Messi lho fatto anch'io. Dovevo solo passare la palla...", le sue parole a Esporte UOL.