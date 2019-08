Dani Alves ​è l'uomo dei record, con 43 titoli in carriera - nessuno come lui. . Dopo il successo, da MVP, in Copa America con il suo Brasile, l'esterno destro ex Juventus ha fatto la sua scelta, di cuore. Da "disoccupato", come si era lui stesso definito dopo la scadenza del contratto con il Psg, a numero 10 del San Paolo, con un contratto garantito fino al 2022. Sarà quindi una nuova avventura, carica di responsabilità, anche per il numero che indosserà sulle spalle: sappiamo quanto sia importante, soprattutto in Brasile. Ma Dani Alves, che ​è sempre stato più che un terzino, saprà come comportarsi.