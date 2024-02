Nei giorni precedenti il nome di Dani Alves è tornato a far discutere, con il brasiliano che è stato condannato ad una pena di 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale ai danni di una ragazza di 23 anni. Situazione che non è stata affatto gradita dal suo ex club, dato che è di poche ore fa la notizia di una drastica decisione presa dal Barcellona nei suoi confronti. I Blaugrana avrebbero infatti eliminato Dani Alves dalla lista delle Leggende che hanno fatto la storia del club spagnolo, prendendo nettamente le distanze dal secondo giocatore più titolato del Barcellona.