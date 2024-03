lascia il penitenziario di Brians 2 in Spagna dopo quasi 14 mesi di reclusione, in attesa della sentenza definitiva. Il tribunale della Catalogna ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato difensore dell'ex calciatore della Juventus, condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale ai danni di una donna in un night club di Barcellona nel 2022. Non c'è più rischio di fuga secondo il magistrato, che ha fissato la cauzione a un milione di euro. Cifra pagata dall'ex nazionale brasiliano.