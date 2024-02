Dani Alves condannato a quattro anni di carcere per violenza sessuale

E' arrivato il verdetto per Dani Alves. L'ex giocatore del Barcellona, che ha trascorso una stagione anche alla Juventus è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale nei confronti di una giovane donna; episodio avvenuto nel dicembre del 2022. Questa la decisione dell'Alta Corte di Barcellona.Il giocatore, insieme al suo avvocato, Inés Guardiola, al pubblico ministero, Elisabet Jiménez, e all’accusa, Ester García, hanno appreso questa mattina in prima persona la sentenza. Il processo si è concluso il 7 febbraio dopo tre lunghe udienze, e 15 giorni dopo è arrivata la decisione dei giudici. Inoltre, Dani Alves è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata, nove anni di divieto di avvicinarsi alla vittima e a versare 150.000 euro di risarcimento. Il brasiliano è entrato in prigione il 20 gennaio 2023, quindi si trova nel centro penitenziario Can Brians 2 da poco più di un anno.