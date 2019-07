Il futuro di Dani Alves potrebbe essere legato alla Juventus. L'esterno brasiliano ha deciso di lasciare il Paris Saint-Germain dopo due anni ed è vicino al passaggio al Manchester City di Pep Guardiola. Tuttavia, l'ostacolo principale per approdare in Premier League resta la situazione interna dei Citizens. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, Dani Alves potrebbe raggiungere l'ex allenatore solo in caso di addio di Danilo, una delle pedine proposte anche alla Juventus nell'operazione per arrivare a Joao Cancelo. Il brasiliano resta in attesa.