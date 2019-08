Dani Alves non finisce mai di stupire. A 36 anni suonati, il terzino brasiliano ha aggiunto la maglietta del San Paolo a quelle indossate in una lunga e ricchissima carriera: Siviglia, Barcellona, Juventus e PSG, solo per citare le sue avventure europee. Per il fuoriclasse, nativo di Juazeiro, non poteva esserci esordio migliore con il proprio nuovo club. Il giocatore, infatti, con una rete al minuto numero 40 ha deciso il match tra San Paolo e Cearà. Gioco, partita, incontro. Passano gli anni ma il buon Dani Alves non finisce proprio mai di lasciare i tifosi a bocca aperta.