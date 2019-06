Dani Alves ha deciso di interrompere la sua avventura al Paris Saint-Germain dopo due stagioni. Il difensore brasiliano ex Juventus sta valutando come muoversi per il suo prossimo futuro. La prima ipotesi riguarda la Premier League, con il difficile, ma suggestivo passaggio al Manchester City del vecchio maestro Pep Guardiola. La seconda riguarda un ritorno in Brasile. La terza via è quella di una nuova esperienza in Serie A. Non più alla Juve, per la quale non ha mai speso parole d'amore negli ultimi tempi, ma all'Inter di Antonio Conte.