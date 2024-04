Il portale spagnolo Efe riporta una notizia riguardo l'ex terzino di Barcellona e Juventus. Infatti, sarebbe stato respinto il ricorso dell'ex fidanzata che lo aveva accusato di violenza sessuale e voleva farlo tornare in carcere (ora agli arresti domiciliari). Di conseguenza per il brasiliano niente ritorno in carcere ma rimarrà agli arresti domiciliari almeno fino alla sentenza definitiva dopo la condanna in primo grado per violenza sessuale. Ci saranno in quel momento più aggiornamenti in merito alla situazione legata all'ex calciatore.