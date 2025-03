AFP/Getty Images

Dani Alves assolto in appello dall'accusa di stupro: era stato condannato a 4 anni e mezzo

3 ore fa



Dani Alves è stato assolto, in appello, contro la condanna di primo grado per stupro. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. La Sezione d'appello del Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna ha assolto il calciatore brasiliano da tutte le accuse. Alves era finito a processo con l'accusa di aver stuprato una ragazza in una discoteca di Barcellona il 31 dicembre 2022



L'ex difensore di Barcellona e Juventus, che oggi ha 41 anni, è stato in prigione dal 20 gennaio 2023 fino a marzo 2024, quando non è stato rilasciato su cauzione in attesa del suo appello. A gennaio dello scorso anno, invece, era stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di carcere.