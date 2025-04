Dani Alves assolto, c'è il ricorso della Procura della Catalogna: cosa succede ora

AFP/Getty Images

Perché Dani Alves è finito in carcere

La, come previsto, ha deciso di presentare ricorso alla Corte Suprema per l'assoluzione di stabilita venerdì scorso dal Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna (TSCJ) - dal reato di aggressione sessuale per cui era stato condannato. Come riportato da Marca, la Corte Suprema potrebbe confermare la decisione del TSCJ oppure, se riscontrasse difetti nell'approccio di questo ente, annullarla applicando nuovamente la pena iniziale di febbraio 2024, ossia di quattro anni e sei mesi.

L'ex difensore di Barcellona e Juventus, che oggi ha 41 anni, è stato in carcere dal 20 gennaio 2023 fino a marzo 2024, quando è stato rilasciato su cauzione in attesa del suo appello. A gennaio dello scorso anno invece, come detto, era stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di carcere, dopo essere finito a processo con l'accusa di aver stuprato una ragazza in una discoteca di Barcellona il 31 dicembre 2022.