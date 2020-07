Dani Alves racconta Arthur Melo ai microfoni di Radio Catalunya. Il brasiliano ex Juve e blaugrana ha dichiarato: "Non mi ha chiesto alcun consiglio per firmare per la Juve. Io però non capisco: un anno fa era il nuovo Xavi e ora lo hanno ceduto. Le grandi squadre agiscono in questo modo, non ti danno il tempo di adattarti”.



XAVI - “Con lui sarà la versione 3.0 del Barcellona. Una squadra non è solo 11 giocatori, e ovviamente non è solo un allenatore … è l’insieme di tutti questi fattori. Solo così si forma una squadra grande e invincibile, solo quando c’è sintonia…”.