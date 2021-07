L'ultimo Europeo è stato anche quello di, gioiellino classe 2000 che si è messo in vetrina con la Danimarca ma che in realtà la Juventus aveva iniziato a seguire già durante la stagione scorsa con l'esterno di centrocampo protagonista nella Sampdoria. A fare chiarezza sul futuro del giocatore, che piace anche a Milan e Roma, è il ds blucerchiato Carlo Osti: "Non abbiamo ricevuto nessuna vera telefonata" ha detto il direttore sportivo della Samp ai microfoni de Il Secolo XIX.