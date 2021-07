Attenzione a. Dopo un Europeo giocato su livelli talmente alti che quasi sorprendono, il valore del cartellino sta lievitando sempre di più. Arrivato in blucerchiato solo 12 mesi fa dal Nordsjælland per 7 milioni di euro, ora ne servono almeno 40 per iniziare una discussione concreta. Un messaggio chiaro per Milan, Inter e Juventus che sono da tempo sulle tracce di quella che è stata una intuizione vincente dell’ex Pecini. Ne scrive Calciomercato.com.