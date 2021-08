potrebbe rimanere un altro anno alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il centrocampista offensivo protagonista con la nazionale danese a Euro 2020, sarebbe ancora nel mirino di Tottenham e Roma, ma il presidente della Sampper cederlo. Sul classe 2000 c'è anche la Juventus, che dopo l'acquisto di Manuel Locatelli però difficilmente potrà permettersi ancora un colpo così oneroso. Inoltre, l'obiettivo numero uno per i bianconeri non sarebbe un trequartista ma un regista come Pjanic.