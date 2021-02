1









Mikkel Damsgaard è una delle sorprese di questa Serie A. Accostato per la prossima stagione a Inter e Juventus, si è ben espresso con la maglia della Samp conquistando l'attenzione di tutti. A Sportweek racconta: "Ranieri è stato fondamentale per velocizzare il mio ambientamento, mi ha aiutato tantissimo. Mi ha fatto capire che ci sono partite in cui è necessario vincere, non importa come, e altre in cui puoi pensare di più alla qualità del gioco".



SORPRESE DA AVVERSARIO - "Chiesa è tecnico, potente e veloce. Ma le vere sorprese, perché non credevo che fossero così bravi nella gestione del pallone, sono Bonucci e Chiellini. Dell'Inter mi piace Sanchez, è sempre un passo avanti rispetto a te. Nel Milan c'è Kessie, mi ha impressionato per forza fisica".