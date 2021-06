"L’avversario che mi ha impressionato di più? Federico Chiesa è incredibile: velocissimo, tecnico e forte fisicamente, non è stato facile debuttare sulla sua fascia". Damsgaard, rivelazione danese della Samp, ha parlato ai microfoni di MedianoFodbold svelando il giocatore che più l'ha impressionato in Serie A. Lui, entrato nel mirino bianconero già da qualche mese e che in passato aveva già strizzato l'occhio alla Juve e dichiarato: "Chiesa. È tecnico, potente, veloce. Ma quelli che mi hanno impressionato, perché non pensavo fossero così bravi nella gestione della palla, sono due difensori: Chiellini e Bonucci. Sapevo che sono bravissimi a difendere, non mi aspettavo che sapessero anche giocare così bene col pallone tra i piedi".