. E precisamente a Wembley, nel tempio del calcio inglese. Lì, con un gol su punizione, il primo di questi Europei,ha messo in mostra tutte le sue doti. E ora l’Europa si è accorta di questo ragazzo di 21 anni e ha iniziato i sondaggi. Il primo gol subito da Jordan Pickford in questa competizione porta la sua firma e segnare in un palcoscenico così non può che far schizzare la quotazione.Il primo ad esultare per la prodezza di Mikkel, scrive calciomercato.com, è stato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Dopo un Europeo giocato su livelli talmente alti che quasi sorprendono, il valore del cartellino sta lievitando sempre di più.La sensazione è che il futuro di Damsgaard sarà in Premier League dove già diversi club si sono attivati con l’agente del giocatore.