“Dammi la coppa!”, apre così Tuttosport, concentrandosi sulla partita che assegna il primo trofeo stagionale. Poi prosegue: “Ore 21, diretta su Rai1, Napoli-Juve assegna la Coppa Italia. Gattuso e Sarri cercano il primo trofeo italiano”.



Anche il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Juve: “Stellare”, poi prosegue: “Napoli-Juve non sarà la partita del secolo, ma è la finale della rinascita: in 10 milioni davanti alla tv”.



