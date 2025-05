Damien Comolli verso la Juventus: i dettagli dell’accordo, quando può arrivare e il ruolo

Comolli Juve, l’accordo e quando può arrivare

La prima pedina si è mossa, e la sensazione è che il resto della strategia sia pronto a svelarsi. Damien, attuale presidente del Tolosa, ha annunciato le proprie dimissioni davanti ai dipendenti del club, come riportato da L’Équipe . Una scelta che appare tutt’altro che improvvisa e che lascia intravedere uno scenario chiaro: l’approdo imminente del dirigente francese alla Juventus . Un’operazione che, pur non ancora ufficiale, sembra ormai delineata nei contorni principali e destinata a concretizzarsi nel giro di pochi giorni.

Comolli Juve, cosa succede adesso

L’addio al club francese, infatti, rappresenta molto più di un gesto formale: è la prima tappa concreta di un percorso già tracciato, che dovrebbe condurrea Torino già dalla prossima settimana. Il dirigente firmerà un contratto triennale con il club bianconero, in un ruolo centrale e fortemente operativo. Non si tratterà soltanto di una figura incaricata della supervisione economica o del bilancio societario, ma di un autentico punto di riferimento per la costruzione del nuovo progetto sportivo juventino. Il suo arrivo, dunque, non sarà solo simbolico, ma rappresenterà una svolta nella struttura dirigenziale del club.Il profilo di, del resto, parla chiaro: ex scout e direttore sportivo con esperienze in club come Arsenal, Tottenham, Liverpool e Saint-Étienne, il francese è riconosciuto per la sua visione manageriale ma anche per la competenza tecnica. La Juventus, in una fase di profonda ristrutturazione, punta su di lui per rilanciare il proprio progetto sportivo, rafforzando la sinergia tra area tecnica e direzione generale. L’attesa ora si concentra sulla prossima mossa, che potrebbe essere l’annuncio ufficiale e, a seguire, l’individuazione dell’allenatore per la nuova stagione. Con Comolli a coordinare il tutto dalla Continassa, lo scacchiere bianconero sta per comporsi, mossa dopo mossa.