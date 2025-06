Damien Comolli a Torino: quando raggiunge la Juventus e l’agenda degli impegni

Comolli resta alla Continassa: focus su organigramma e mercato

La Juventus ha ufficialmente dato il via alla sua avventura al con la partenza per gli Stati Uniti. A bordo del volo che ha portato la squadra in West Virginia, anche Maurizio, amministratore delegato, e Giorgio, da poco nominato director of football strategy. I due dirigenti hanno scelto di accompagnare fin da subito il gruppo bianconero, per trasmettere vicinanza e compattezza in vista dell’importante appuntamento internazionale.Il grande assente della spedizione americana, almeno per il momento, è il nuovo direttore generale Damien Comolli. Il dirigente francese è rimasto a Torino, dove continua a lavorare dal suo ufficio alla Continassa. Il suo sbarco a Torino è avvenuto soltanto 11 giorni fa, ma il suo impatto si è già fatto sentire. Ha confermato Igor Tudor in panchina, tracciato le linee guida dell’organizzazione dirigenziale e avviato i lavori operativi per costruire la sua Juventus.

Due nomi chiave ancora da definire: ds e dt

Comolli volerà negli USA a ridosso dell’esordio

Juventus, un progetto che prende forma

Tra le priorità assolute di Comolli ci sono due caselle fondamentali da riempire: quella del direttore sportivo e del direttore tecnico. Figure cruciali per definire la strategia di mercato, individuare i profili giusti e strutturare al meglio l’area sportiva. I colloqui sono già in corso, e l'obiettivo del nuovo dg è chiudere prima dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Un compito delicato che richiede tempo, competenza e visione a lungo termine.Nonostante l’agenda fitta di impegni, Comolli non mancherà al debutto della squadra al Mondiale per Club, previsto nella notte italiana tra il 18 e il 19 giugno contro l’Al Ain. Il dirigente raggiungerà la squadra all’Audi Field di Washington, confermando così la volontà di mantenere una presenza costante e strategica anche durante la competizione.Il viaggio negli Stati Uniti rappresenta un nuovo inizio per la Juventus: da una parte il lavoro sul campo, con Tudor e la squadra al completo, dall’altra la costruzione di una nuova identità dirigenziale guidata da Comolli. L’obiettivo è chiaro: rilanciare la Juve in Italia e in Europa, a partire proprio da questo Mondiale per Club.