La filosofia di Damien Comolli: attenzione massima al settore giovanile e uso dei big data. ‘È la mia ossessione’

AFP via Getty Images

Il settore giovanile

Quale sarà l’impatto di Damien Comolli alla Juventus ? Impossibile da dire ad oggi, ma si può imparare a conoscerlo. In questo caso, ci viene in aiuto un’intervista rilasciata a BBC a gennaio di quest’anno."Vogliamo portare rapidamente i giocatori dell'accademia a giocare nella massima serie professionistica, quindi giochiamo e ci alleniamo con tutti i giocatori allo stesso modo"."Stiamo sempre valutando quella che chiamiamo la nostra pianificazione della successione. In questo momento stiamo valutando i ragazzi nati nel 2008 nella nostra accademia per vedere come farli entrare nella prima squadra, invece di cercare talenti all'esterno."

L’uso dei dati

"La mia ossessione è trovare un vantaggio competitivo sul mercato, e lo faccio utilizzando dati e numeri quando reclutiamo allenatori e giocatori, e utilizzando i dati quando decidiamo lo stile di gioco e quando far riposare i giocatori o allenarli di più. Utilizziamo i dati per ottimizzare il nostro budget per i trasferimenti e il monte stipendi.".