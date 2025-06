Damien Comolli, la conferenza LIVE

Il grande giorno è arrivato. Oggi, all’Allianz Stadium, Damiensi presenta ufficialmente alla stampa come nuovo direttore generale della Juventus. È il momento in cui si alzano le tende e si apre il sipario su una nuova era per il club bianconero, desideroso di tornare protagonista in Italia e in Europa. Comolli, manager francese con esperienze nei top club europei, sarà chiamato a indicare la rotta che la Juventus intende seguire, tanto sul piano sportivo quanto su quello organizzativo."Sono lieto di essere qui, è un privilegio essere il direttore generale. Uno dei più grandi club del mondo, sono cresciuto vedendo questo club per diversi motivi, i grandi giocatori che hanno giocto qui e sono sempre stto tratto da organizzizioni vincenti e l Juve è sempre sttaa un modello. D scout sono stato al Delle lpi. Ho pprezzato la cultur della Juventus.

Di cosa parlerà Comolli

TUDOR - Confermo che Tudor sarà l'allenatore della prossima stgione.CHIELLINI - Con Giorgio abbiamo parlto di quello che sarà il suo ruolo. Sarà anche direttore tecnico, lavoreremo stretto conttto su diversi aspetti del club, dl punto di vist tecnico e commerciale. Facevamo parte dello stesso comitato all'Uefa, lui sarà rappresentte alla Lega Calcio e ll'Uefa. Sono appssionto del settore giovanile, passeremo da un abmito all'altro, abbiamo collaborato bene insieme. Abbiamo creto un comitato sull football strategy che discuterà di giovni e prima suadra e Giorgio farà parte di questo. Non si occuperà di mercato o allenamenti.DIRETTORE SPORTIVO - VOrrei assumere un direttore sportivo che si occuperà dei trasferimenti e della gestione e sarà coinvolto nel calciomercato, con un occhio al settore giovanile e riporterà a me. Avremo un direttore tecnico che riporterà a me. Sono due ruoli e ne abbiamo già discusso per formare la struttura migliore. Ho in mente la persona giusta, è un processo ma non vogliamo essere affretttiTanti i nodi da sciogliere. A partire dalla posizione di Igor Tudor, attuale allenatore della squadra: verrà confermato anche dopo il Mondiale per Club o si cercherà un profilo differente per guidare il nuovo corso tecnico? Una decisione che non potrà tardare, anche in vista della programmazione estiva.Altro tema caldo è la scelta del nuovo direttore sportivo, figura cruciale per costruire una sinergia con Comolli e dettare le linee della campagna acquisti . E proprio il mercato sarà uno degli argomenti principali: con una rosa da rinforzare e diversi elementi in bilico, sarà interessante capire quale filosofia adotterà il nuovo dirigente tra giovani talenti, profili d’esperienza e sostenibilità economica.Quella di oggi, dunque, non sarà solo una conferenza stampa, ma un primo passo concreto verso il futuro. La Juventus si affida a Comolli per ricostruire un’identità forte e competitiva: ora tocca a lui tracciare la strada.