L'agente Oscar Damiani parla a Radio Sportiva dei movimenti di mercato più caldi, tra cui Paredes alla Juve: ​"L'argentino è un bravo giocatore, completo e ancora giovane. Può sicuramente migliorare alla Juve. Ha cambiato molte squadre fino ad ora e questo mi fa pensare a livello caratteriale. Mandzukic? ​E' un giocatore di grande carisma e forza atletica. Andando via dalla Juve ha preferito andare in un campionato meno competitivo a guadagnare di più".



VIDAL E LE ALTRE - ​"Arturo può dare qualcosa in più all'Inter, che è una squadra con degli obiettivi. ​Tare è uno dei migliori dirigenti sportivi. Parla poco e fa i fatti, con un budget non troppo alto ha messo in piedi assieme a Inzaghi una squadra competitiva. Difficile migliorare la Lazio a gennaio. Ibra? ​è unico sotto l'aspetto dell'intensità, è un campione e un uomo di grande carisma. Ma se fossi stato un dirigente del Milan non l'avrei preso".