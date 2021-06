Il procuratore ed esperto di calcio francese Oscar Damiani ha commentato così l'exploit di Chiesa all'Europeo: "E' un giocatore straordinario, uno dei pochi bravi nell'uno contro uno rimasti nel calcio europeo. In più calcia di destro e sinistro, rientra e va sull'esterno; è difficile da marcare - ha detto a Sky - Forse gli manca un po' di continuità, in questo è stato molto bravo Mancini che l'ha saputo gestire. Se avesse giocato tutte le partite dall'inizio ora avrebbe qualche difficoltà dal punto di vista atletico, invece così entrando a gara in corso quando le difese sono meno veloci riesce a fare la differenza".