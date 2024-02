Le parole di giornalista Tonya Radio Radio:"Ritengo che lasia ancora lì. Deve migliorare. Ma per migliorare bisogna avere i soldi e per avere i soldi bisogna avere i conti in regola. C’è chi non ha i conti in regola e se ne fotte e chi purtroppo dopo aver avuto i poliziotti in casa, la finanza, i giudici, ha capito che è finito il tempo delle mele marce, per cui la Juventus in questo momento è costretta a fare delle operazioni che vent’anni fa non avrebbe mai fatto come quella di Alcaraz. Ma questo riguarda il calcio italiano e il calcio europeo che si trova oggi sull’orlo di un precipizio. Il calcio europeo può ricevere una spinta e cadere nel precipizio o essere preso per i capelli. Perché la situazione di due grandi club come il Chelsea e il Manchester City è una situazione da tribunale. La situazione di alcuni club italiani che sono in debito clamoroso è ugualmente borderline. Però quella da Juventus è stata affrontata giustamente e secondo me in ritardo con quello che è accaduto l’anno scorso. Quello di altre società non viene affrontato“.