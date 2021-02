A tutto Diogo Dalot. In un'intervista a SportWeek, il terzino portoghese, si racconta a partire dallo scudetto: "Se ci crediamo? E' normale quando fai tanti punti e nello spogliatoio ci sono giocatori, o ex, vincenti come Zlatan o Bonera e Dida. La cosa importante è mantenere equilibrio. Se ci riusciamo, sono convinto che lotteremo fino in fondo per il titolo".